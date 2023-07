"Cette exposition s'attachera à soutenir la photographie engagée, tout en faisant écho aux combats de l'écrivain", indique la Ville de Besançon qui souligne que cette dernière a été mise en place en hommage à Victor Hugo, dont la maison natale à Besançon fête les dix ans de son ouverture au public.

Reportage " Chinland "

Suite à un appel à candidature auprès de photographes professionnels, le lauréat du prix Victor Hugo de la photographie engagée est Robin Tutenges, pour son reportage photographique "Chinland".

Né en 1995, Robin Tutenges est un jeune photoreporter qui axe principalement son travail sur les minorités, les crises et leurs conséquences. Son reportage "Chinland" est une série réalisée fin 2022 et au printemps 2023, qui témoigne de la révolte de l'ethnie Chin en Birmanie contre la junte militaire au pouvoir de puis le coup d'Etat en 2021. Victimes de l'oppression, les Chin se sont regroupés pour protéger leur famille et se battre pour la démocratie et la liberté.

"Un cri d'alerte"

"Chinland est un cri d'alerte sur les atteintes aux droits humains que subissent quotidiennement les Birmans face à la brutalité du régime militaire qui multiplie les condamnations à mort contre celles et ceux qui se dressent contre lui", nous précise-t-on.

Infos +

Cette exposition, composée de 20 photographies, sera présentée à la Maison natale de Victor Hugo du 7 octobre au 31 décembre 2023 dans le cadre du Festival de photographie de Besançon.