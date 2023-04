Saint-Vit : trois mineurs jugés pour des actes de vandalisme

Pour rappel, les auteurs avaient escaladé le balcon, dérobé la clé de l’orgue et plié plusieurs tuyaux de l’instrument. Ils avaient également vandalisé le tronc et volé l’argent à l’intérieur. Les mis en cause ont aussi aspergé le sol d’un contenu d’un extincteur et ont descellé une rambarde.

Outre ces actes de vandalisme, l’enquête a également permis de prouver qu’ils étaient aussi les auteurs des tags réalisés sur un abribus de la commune à l’aide d’une bombe à peinture rose. Ils ont également jeté des pierres sur un véhicule utilitaire et sur un bus de la société Keolis.