Saint-Vit : un collectif d’habitants prépare une liste citoyenne pour les municipales 2026

Un groupe de Saint-Vitoises et de Saint-Vitois annonce, dans un communiqué du 8 décembre 2025, la constitution d’une liste citoyenne baptisée “Saint-Vit ensemble” pour les élections municipales de 2026. Cette initiative, présentée comme locale et indépendante de tout parti, repose sur une organisation collégiale visant à “construire un projet réellement partagé et représentatif de la diversité de la commune”.

Contrairement aux démarches politiques traditionnelles, le collectif met en avant une gouvernance horizontale. Selon les initiateurs, chaque membre aura “un rôle concret, utile et visible, avec de véritables responsabilités et des délégations clairement définies en amont des élections”.

Le collectif affirme vouloir garantir “une gouvernance plus équilibrée, plus efficace et plus proche des habitants”. La désignation de Gwenaël Martin comme tête de liste illustre ce choix : “Cette décision a été prise collectivement, non pas en fonction des envies personnelles, mais en tenant compte des compétences nécessaires et de la capacité réelle de chacun à assumer la fonction en cas d’élection.”

Les premiers membres présentés

Gwenaël Martin, tête de liste

Quadragénaire, père de deux adolescents, installé au centre de Saint-Vit depuis 2022 et travaillant à l’Agence Régionale de la Biodiversité, il souhaite “rassembler les habitants et construire une commune apaisée où les décisions se prennent avec sérieux, clarté et proximité”.

Sophie Beaussier

Ergothérapeute retraitée, habitante du lotissement des Planches depuis 25 ans et bénévole à la médiathèque depuis deux décennies, elle souhaite “faire vivre autrement la démocratie locale” et œuvrer pour “une ville humaniste et solidaire”.

Jean-Michel Cheval

Résident de Bénusse depuis 30 ans, investi dans la vie associative et ancien salarié de Pôle emploi, il affirme vouloir offrir “une véritable écoute aux habitants” et mettre son expérience au service “d’un développement dynamique et raisonné”.

Emmanuelle Bidaine

Professeure des écoles et habitante de Saint-Vit depuis 2004, elle souhaite “une équipe municipale renouvelée, variée, animée par des débats riches” et contribuera à maintenir “une commune où il fait bon vivre”.

Damien Yuzuki

Responsable régional au sein du Service Civique Solidarité Seniors, il met en avant la volonté “d’améliorer les déplacements de chacun” et de valoriser les compétences des agents municipaux “pour un service public au centre de l’action”.

Véronique Guazzetti

Professeure des écoles à Besançon et originaire de Saint-Vit, elle dit vouloir préserver “l’identité de Saint-Vit” et veiller à ce que “les décisions municipales reflètent vraiment les besoins des habitants”.

Des priorités centrées sur le quotidien des habitants

Le collectif affiche plusieurs axes d’action autour d’une “gestion tournée vers le quotidien de la commune”. Cela inclut la qualité des services, une gestion responsable des ressources et une attention particulière aux besoins réels de la population.

Les membres insistent sur des enjeux “pratiques, concrets et locaux”.

Une participation citoyenne continue

La démarche se poursuit au-delà du scrutin. En cas d’élection, le groupe s’engage à mettre en place des “outils d’écoute continue” : réunions régulières, comptes rendus accessibles, dispositifs de contribution, et recueil structuré des demandes des habitants. L’objectif déclaré est “d’intégrer la parole des habitants dans la prise de décision tout au long du mandat”.

Une initiative annoncée comme indépendante et locale

Le collectif souligne qu’“aucun parti, aucune liste extérieure, aucune organisation politique” ne participe à cette initiative. Plusieurs sensibilités politiques pourraient s’y retrouver, expliquent les membres, tout en affirmant : “Notre volonté est de créer une liste citoyenne et participative pour permettre à toutes et tous de venir exprimer ses opinions.”

Ils précisent néanmoins que leurs préoccupations demeurent “avant tout sociales, guidées par des valeurs de respect, de solidarité et de responsabilité environnementale et durable”.

Un appel à rejoindre la future liste

La future liste devra comporter 29 noms, en alternance hommes-femmes. Le collectif indique vouloir constituer dans les prochains mois “une équipe élargie, complète et accessible”. Il invite les habitants à participer, pour des missions ponctuelles ou pour intégrer la liste définitive qui sera déposée en février 2026 en préfecture.