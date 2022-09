Salon Cap vers l’Emploi le 30 septembre à Besançon : plus de 1.000 postes à pourvoir !

PUBLI-INFO • Grand Besançon Métropole organise depuis plusieurs années, des évènements en faveur de l’emploi tels que les Rendez-vous de l’emploi au Palais des Sports. Cette année, l’événement change de nom et de lieu et se déroulera vendredi 30 septembre à Microplis : Cap vers l’emploi. À cette occasion, les personnes en recherche d’emploi pourront rencontrer des entreprises qui recrutent sur le territoire. Plus de 1.000 offres d’emploi seront proposées.

Nouveau défi, nouvelle appellation ! Grand Besançon Métropole propose une édition revisitée des Rendez-vous de l’emploi dans un nouveau format et dans un nouveau lieu. Le vendredi 30 septembre 2022, le salon Cap vers l’emploi s’installera de 9h à 17h à Micropolis (entrée libre).

L’objectif de cet évènement est de permettre à des entreprises qui cherchent à recruter de rencontrer des personnes en recherche d’un emploi durable.

À la recherche d’un emploi ? Vous êtes les bienvenus !

Ce salon est ouvert à l’ensemble des entreprises du territoire ayant des postes à pouvoir ou souhaitant élargir ses sources de recrutement ainsi qu’à toutes les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle, les bénéficiaires du RSA...

Des rendez-vous de recrutements spécifiques seront mis en place en fonction des besoins et des profils recherchés pour les postes qualifiés. N’oubliez pas de venir avec votre curriculum vitae !

Dynamiser le recrutement sur le territoire

Grand Besançon Métropole, le Département du Doubs, le Service public de l’emploi local, les acteurs économiques seront mobilisés pour permettre de dynamiser les recrutements, mettre en relation demandeurs d’emploi et employeurs.

Plus de 1.000 postes à pourvoir dans 150 entreprises !

Au salon Cap vers l’emploi, plus de 1.000 offres d’emploi seront proposées par 150 entreprises de tous les secteurs de l’économie. Implantées sur le territoire du Grand Besançon et plus globalement dans le Doubs, ce sont autant de grands groupes que de petites structures industrielles, commerciales, artisanales et de services.

Pour en découvrir en avant-première, rendez-vous sur le site reussite-emploi.fr

Infos +

Salon Cap vers l’emploi

Vendredi 30 septembre de 9h à 17h

Au parc des expositions Micropolis à Besançon

/ 03 70 50 01 10 Pour toute demande d’information : contact@reussite-emploi.fr / 03 70 50 01 10

Entrée libre

Grand Besançon Métropole organise cet évènement avec le soutien du Département du Doubs et du salon des microtechniques, Micronora.