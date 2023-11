Salon de l’agriculture 2024 : les inscriptions au Concours général agricole sont ouvertes

Depuis plus de 150 ans, les producteurs de toute l’hexagone et des Dom-Tom participent au Concours Général Agricole dans l’espoir de décrocher l’une de ces désormais iconiques médailles en forme de "Feuille de Chêne". Quelle que soit sa teinte - Or, Argent ou Bronze - la médaille obtenue est un gage de qualité et permet de valoriser les terroirs français et leurs savoir-faire. Le concours des Produits et des Vins est réservé aux produits dont l’ingrédient principal est issu de l’agriculture française et aux vins bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP française.

À la clé pour les producteurs lauréats ?

La reconnaissance de leurs paires tant pour leurs investissements que pour la qualité de leur production,

La valorisation de son métier, de son savoir-faire mais aussi une mise en lumière de sa région,

Une garantie d’excellence et un gage de confiance auprès des consommateurs,

La garantie de retombées économiques importantes (l’obtention d’une médaille est synonyme d’une augmentation des ventes de 20 à 40%).

L’occasion de faire évaluer ses produits et ses vins par des jurés avertis

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire dans les différentes catégories de produits : apéritifs, bières, charcuteries, cidres et poirés, confitures, crèmes de fruits, eaux de vie, épices, huiles de noix, jus de fruits, miels et hydromels, mistelles, produits de l’aquaculture, produits issus de palmipèdes gras, produits laitiers, produits Oléicoles, rhums et punchs, viandes, volailles.

Créer un compte producteur sur monespacev2.concours-general-agricole.fr Choisir le concours qui concerne le producteur (miel, confiture, charcuterie...) Le producteur doit inscrire le détail des produits qu’il souhaite mettre en compétition Le producteur recevra un retour par mail pour la validation de son inscription Quelque temps avant la finale, la Chambre d’Agriculture du département du producteur le contactera. Un agent passera mettre sous scellés les échantillons destinés au concours qu’il choisira parmi son stock commercial.

Pour s’inscrire dans les catégories vins : toutes les régions viticoles sont représentées (Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Corse, Jura Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Provence, Savoie Bugey, Sud-Ouest, Val-de-Loire et Centre, Vallée du Rhône).

Créer un compte producteur sur monespacev2.concours-general-agricole.fr À l’issue de l’inscription, le producteur doit envoyer à la Chambre d’Agriculture de son département : son récapitulatif d’inscription, une copie de de la déclaration de revendication, bulletins d’analyse obligatoirement certifiés COFRAC pour chaque vin présenté au concours et le règlement du droit d’inscription par chèque Le producteur recevra par mail l’avis de passage lui indiquant la date et l’heure de prélèvement de ses échantillons.

Infos +

Les chiffres du concours général agricole en 2023 :