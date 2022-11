Les différents acteurs du réseau Agrilocal se mobiliseront en faveur d’une alimentation saine et locale durant cette 6e édition de la semaine "Au pré de l’assiette". Du 14 au 18 novembre 2022, le Doubs et 26 autres départements mettront en avant leur engagement, et celui de l’association Agrilocal, pour l’accès à une alimentation de qualité et de proximité.

La Semaine Agrilocal "Au pré de l’assiette" vise plusieurs objectifs :

Mettre en avant l’engagement national de l’association Agrilocal (et par extension, celui de ses départements adhérents) dans l’accès à une alimentation de qualité et de proximité ;

Promouvoir le patrimoine culinaire local ;

Mettre à l’honneur les producteurs et artisans des territoires ;

Valoriser le savoir-faire des cuisiniers de restauration collective ;

Créer du lien de proximité ;

Sensibiliser, échanger, sur les enjeux du manger local.

Pour cette semaine, l’association Agrilocal propose aux établissements volontaires de cuisiner pour leurs convives un repas 100 % local durant la semaine ou un produit local spécifique à chaque territoire par jour réparti sur la semaine, produits commandés via les plateformes Agrilocal. Dans ce cadre, des animations vont être réalisées du 14 au 18 novembre 2022 dans les établissements participants. Un jeu-concours va être organisé avec un livre recettes "Cuisiner local à la maison" à gagner.

La semaine Agrilocal "Au pré de l’assiette", c’est 27 départements engagés dans l’opération, 508 établissements participants et plus de 181.000 convives, dont plus de 138.000 collégiens, 7.300 lycéens, plus de 25.000 écoliers et plus de 9.700 autres convives (maisons de retraite, restaurants administratifs, …). Dans le Doubs 19 établissements et 8.095 convives sont engagés.

Qu’est-ce qu’Agrilocal ?

Agrilocal est une plateforme virtuelle de mise en relation simple, gratuite et immédiate entre les acheteurs publics de la restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, …) et des fournisseurs locaux (producteurs agricoles, artisans, …), sans intermédiaire.

"Agrilocal est la seule plateforme au niveau national permettant un respect rigoureux des règles de la commande publique et se veut un outil au service des territoires, s'appuyant sur quatre compétences dévolues aux Départements : social, éducation, tourisme et solidarité territoriale." - Agrilocal

En quelques clics, l’acheteur accède à l’offre de son territoire et visualise immédiatement des producteurs potentiels, sur un périmètre qu’il a lui-même établi (rayon de 10, 20, 30 km, …). Chaque producteur peut disposer également d’une page personnelle afin de mettre en valeur ses produits et son entreprise.