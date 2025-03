SNCF Réseau : un programme d’investissements de 330 millions d’euros pour 2025 en Bourgogne Franche-Comté

SNCF Réseau poursuit son développement ferroviaire avec un programme d’investissements de 330 millions d’euros en 2025, dont 52 millions cofinancés avec l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cet effort a pour but de moderniser l’infrastructure ferroviaire et à améliorer la qualité de service pour les voyageurs et les entreprises.

Dans le cadre du volet mobilités 2023-2027 du Contrat de Plan État-Région (CPER), plusieurs projets seront menés cette année. Parmi eux, la modernisation de la ligne Paris-Clermont entre Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers, le renouvellement de la voie en gare de Chalon-sur-Saône et une vaste opération de rénovation de la ligne Dole-Belfort, avec plus de 50 millions d’euros investis.

SNCF Réseau prévoit notamment de remplacer 56 km de voie et de moderniser plusieurs gares et passages à niveau. "Nous sommes pleinement engagés pour assurer un réseau toujours plus performant, plus sûr et plus durable", souligne l’entreprise dans son dossier de presse.

Un taux de régularité des trains de 92,9%

En 2024, SNCF Réseau affichait un taux de régularité des trains de 92,9 %, en hausse de 0,7 point par rapport à l’année précédente. L’entreprise met en avant sa réactivité face aux incidents : reprise des circulations en trois jours après un éboulement, et en moins de 24 heures après une chute d’arbres.

SNCF Réseau souhaite poursuivre cette dynamique en 2025 avec une attention particulière portée à l’information des voyageurs et des riverains. Plus de 100.000 supports d’information ont été distribués en 2024 pour communiquer sur les chantiers en cours.

TPE et PME sollicitées dans les projets

En 2024, 108 millions d’euros ont été consacrés aux achats auprès de TPE et PME régionales. "Nous avons à cœur d’impliquer toujours plus d’entreprises locales dans nos projets", indique SNCF Réseau. De plus, plus de 70 recrutements ont été réalisés, renforçant l’ancrage territorial de la société.