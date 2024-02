Plus de 80 policières et policiers ont été mobilisés jeudi 8 février 2024 au petit matin pour libérer 33 logements investis par des personnes qui les occupaient illégalement, aux 2, 4 et 6 rue de Champagne à Besançon. Des immeubles qui ont vocation à être détruits. Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, était sur place.