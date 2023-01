Statue de Victor Hugo vandalisée : un article sur Besançon dans le New York Times…

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié le 28 décembre 2022 sur un cygne retrouvé mort, à Longepierre en Saône-et-Loire, à proximité immédiate du Jura. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.