Tout ce que vous devez savoir sur le Festival Détonation 2022 !

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, le Festival Détonation revient à la Friche artistique pour faire trembler la Citadelle grâce à une programmation riche en artistes locaux, nationaux et internationaux ! On vous dit tout sur cette nouvelle édition…

Détonation se veut être un festival qui amplifie les curiosités. Loin de la course sans fin à la grosse tête d’affiche pour rattraper son public, le festival 100% bisontin propose une programmation défricheuse et aventureuse avec autant de scènes et de groupes que les éditions précédentes, des artistes au rayonnement international comme des petits nouveaux qui feront presque leurs premiers pas sur scène avec une hargne indéfectible.

Le grand retour de la scène de la Friche !

Cette nouvelle édition de Détonation marque la réouverture de la Friche pour les soirées électro quasi non-stop de 18h30 à 2h30.

À ne pas manquer :

Vendredi :

Prose fm (selecta funk / FR)

Contrefaçon (gang rave sans survivants / FR)

Calling Marian (acid techno / FR)

Mouse party x Mehdi Maizi (rap / FR)

Taxi Kebab (psyché desoriental / FR - MA)

Jimena Angel (electro groove tropical / CO)

Samedi :

Poltergeist (dark new wave / FR)

Neusbass (music / FR)

Psycho Weazel (indie dance / CH)

Don't Sweat hybrid live (afro / techno / drum'n'bass / FR)

Vanille (rave groovy / FR & UK)

Dylan Dylan (house, breakbeat, UKG, hip-hop)

Le programme complet

Vendredi 23 septembre

Gazo

Lujipeka

Bigger and the damned dozen

BCUC

Mous party x Medhi Maizi

Decius

Johnny Mafia

Taxi Kebab

David Walters

Pierre-Hugues José

Contrefaçon

Jimena Angel

Prose fm

Calling Marian

Lalalar

Gystere

Toksa

Samedi 24 septembre

Vitalic

Meute

Mudhoney

Gliz

Structures

Kalika

Pi Ja Ma

Loharano

Wu lu

Keg

Gwendoline

Poltergeist

Neus

Psycho Weazel

Don't sweat

Vanille

Dylan Dylan

Dimanche 25 septembre

Juliette Armanet

Le Cabaret de l’espace

Nikola

La Fanfare de Battant

Didjier Corrèze sera de retour cette année avec sa caravane sur le site du festival et emmènera le public en improvisation faire le tour de son propriétaire plusieurs fois par jour !

Pour connaître les horaires de passage des artistes, rendez-vous sur : detonation-festival.com

Juliette Armanet en clôture de Détonation

Cette année, contrairement aux éditions précédentes, le Festival Détonation s’achèvera un dimanche. Et pour terminer ce week-end en beauté, c’est l’artiste française Juliette Armanet qui montera sur la grande scène à 20h30 pour faire danser le public pendant 1h15 avec ses tubes disco !

WC sèches, cuisine "fait maison", tri des déchets… Une démarche toujours éco-responsable de plus en plus importante

La Rodia se mobilise depuis 3 ans par une politique progressive de réduction de l'empreinte carbone. Un nouveau cap vient d’être franchi grâce à l’établissement d’un bilan carbone et d'un plan d'action :bannir le plastique à usage unique pour le public comme pour le staff technique et artistique, trier les déchets, installer des toilettes sèches en nombre, proposer une restauration uniquement « fait maison ».

Connectez-vous au Festival Détonation !

Pour ne pas louper une miette, ou plutôt une note de Détonation et les infos de dernière minute, connectez-vous aux réseaux sociaux, y compris sur TikTok :

Infos +