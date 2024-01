Un documentaire retraçant l’exploit de jeunes amputés au Groenland diffusé ce soir Ushuaïa TV 

Six personnes, dont trois amputées avait gravi le massif du Perserajuk au Groenland du 21 août au 4 septembre 2022. En plus d’être un exploit sportif, l’expédition avait pour but de récolter des fonds pour l’association "Bout de vie" qui aide les personnes amputées.

"C’était l’inconnu. C’était un rêve d’aller là-bas. Même avec un terrain hostile, cela a été grandiose. L’équipe a été extraordinaire, nous avons fait bloc. Le président de l’association menait la danse, mais il n’y avait pas de leader", explique Frédéric Parise, ancien footballeur et entraîneur bisontin membre de l’expédition. Ce dernier reste encore bouche bée devant la ténacité des personnes amputées. "Elles ne se sont jamais plein" malgré les "passages difficiles", indique-t-il.

Une chose que l’on devrait retrouver dans le film : la notion de silence. "Tout au long du trajet, ce qui m’a fasciné, c’est le silence. Il n’y avait pas un bruit, rien ne perturbait le fait d’avancer", se souvient Frédéric.