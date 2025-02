Un faux trader condamné pour escroquerie à Belfort

Florian Maillot, un Belfortain de 29 ans, a été condamné à quatre ans et demi de prison ferme par le tribunal judiciaire de Belfort pour avoir escroqué une soixantaine d'investisseurs entre 2016 et 2017, a-t-on appris mercredi 5 février 2025 auprès du parquet.

Déjà incarcéré depuis décembre 2023 pour abus de confiance et exercice illégal de l'activité de conseil en investissement financier pour des faits similaires à Besançon, le faux trader écope ainsi d'un total de six ans et demi de détention pour avoir escroqué près de 2 millions d'euros à ses victimes, selon le journal l'Est Républicain.

Un système de type pyramide de Ponzi

L'homme proposait des rendements allant de 10 à 30% à travers un système de type pyramide de Ponzi, où les fonds des nouveaux investisseurs servaient à rémunérer les plus anciens, a détaillé à l'AFP Jessica Vonderscher, procureure de la République du Territoire de Belfort.

Le système consistait à "se présenter comme un trader expérimenté alors qu'il ne remplissait pas les conditions légales", puis à "indiquer que l'argent serait investi alors qu'il ne l'était pas".

Les victimes de cette cavalerie, recrutées via les réseaux sociaux et dans des conférences, avaient investi en moyenne 10.000 euros, et jusqu'à 50.000 euros. La majorité des fonds détournés ont été dilapidés en dépenses personnelles, drogue, alcool et voyages. Aucun des investisseurs n'a récupéré la totalité de son argent. Le prévenu a également été condamné à une amende de 30.000 euros et à une interdiction de gérer une entreprise. Il a fait appel.

Dans cette même affaire, Jérémy Parrenin, un complice, a été condamné par contumace à trois ans de prison ferme et 20.000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui car il est "en fuite", a ajouté la procureure. La magistrate précise que les deux hommes ont détourné plus de 325.000 euros dans cette affaire. Selon les médias locaux, si l'on ajoute les montants escroqués dans le premier dossier, pour lequel Florian Maillot était déjà incarcéré, le total avoisine les 2 millions d'euros détournés.

L'affaire avait démarré en 2017 lorsque Tracfin, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux, avait ouvert une enquête après un virement suspect de 991.000 euros. Les deux faux traders avaient été placés en détention puis relâchés sous contrôle judiciaire, mais avaient repris leurs activités illégales entre 2020 et 2022.

Le tribunal a ordonné le versement de plus de 300.000 euros en dédommagement aux victimes.

(Source AFP)