Un festival qui fait monter 400 choristes sur scène au Château de Rupt-sur-Saône

Le Château de Rupt-sur-Saône s’apprête à vibrer au rythme d’un événement culturel inédit les 23 et 24 mai 2025. Plus de 400 habitants, amateurs et passionnés, monteront sur scène pour offrir un spectacle exceptionnel, fruit de plusieurs mois de préparation.

Depuis trois ans, Echo System et la communauté de communes des Combes portent un projet territorial visant à mettre en lumière les pratiques artistiques locales et les talents amateurs. Ce festival marquera une étape clé de cette initiative en réunissant petits et grands autour de performances musicales et théâtrales.

Une programmation riche et variée

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 23 mai avec la comédie musicale des élèves du collège de Scey-sur-Saône. Ce projet, dirigé par Pascal Dubois, musicien et chef de chœur de la chorale d'Echo System, promet une représentation haute en couleur.

Le samedi 24 mai sera consacré aux créations collectives, mettant en avant les enfants des écoles primaires de Traves et Noidans-le-Ferroux. Encadrés par le groupe Renards de Renom, ils présenteront le fruit de leurs ateliers musicaux. La chorale d’Echo System, la Choradélyre et d’autres artistes amateurs du territoire seront également de la partie.

Point d’orgue de la journée : le ”Plan Fanfare”, une performance originale réunissant Matsutake et l'Harmonie de Scey-sur-Saône, où musiciens amateurs et professionnels joueront ensemble un répertoire inédit.

Infos +

En préparation de cet événement, plusieurs ateliers musicaux encadrés par Renards de Renom ont été programmés dans les écoles de Traves et Noidans-le-Ferroux. Ces rencontres, organisées les 21 mars, 4 avril, 18 avril et 9 mai, permettront aux enfants de s’initier à la musique et de peaufiner leurs prestations.

Foodtrucks et buvette pour se restaurer