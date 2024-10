Un food truck spécialisé dans les tartines à École-Valentin

Fille de restaurateurs, Julia a effectué des études dans le domine de la restauration et a obtenu une mention bar. Elle est donc également barmaid professionnelle, spécialisée dans les cocktails.

maCommune.info : Comment est née l’idée de ce Food Truck ?

Julia Dasi : "L’idée du food truck est née de ma volonté de partager ma passion pour "la bonne bouffe" et de travailler avec des produits locaux et frais, tout en proposant une offre différente de la restauration classique. Issue d'une famille de restaurateurs, cuisiniers, et serveuses, j’ai toujours baigné dans le milieu de la restauration. J'ai notamment grandi autour de l'hôtel-restaurant "La Truite de la Loue" à Quingey et 'La Marine' à Ranchot, deux établissements tenus par ma famille. J’ai donc décidé de me lancer dans cette aventure culinaire en ouvrant mon propre food truck".

mC : Quel est le concept ?

Julia Dasi : "Mon concept est simple : des tartines généreuses, faites avec beaucoup d'amour, des produits locaux, de saison et maison. Je privilégie des ingrédients frais et éco-responsables pour offrir à mes clients des plats à la fois savoureux et sains. Je propose différentes tartines, des frites maison, ainsi que des desserts maison et du thé glacé maison. Mes ingrédients proviennent de producteurs locaux : les fromages de la fromagerie de Fontain, et la charcuterie du Tuyé de Mésandans…"

mC : une tartine best seller ?

Julia Dasi : "C’est une tartine gourmande avec une sauce burger maison, de la viande de bœuf effilochée, du lard croustillant, tartare de tomates, des oignons rouges croquants, des feuilles de salade et de la tome fondante. Elle incarne parfaitement le mariage entre gourmandise et terroir".

Infos +

Le Foodtruck "Julia’s truck" est installé à École-Valentin, 55 rue de Châtillon (en face de Picard, M Salon) est ouvert du mardi au samedi midi. + se déplace à Saint-Vit le lundi soir de 18h30 à 21h30. (boulevard de la gare). Il est également possible de passer commande à l’avance en appelant Julia ou en laissant un message au 06.20.66.12.15.