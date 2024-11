Un Haut-Saônois alerte sur la présence de faux vendeurs ambulants de fruits et légumes

Selon Paul*, les vendeurs se font passer pour des maraîchers du Calvados vendant des cageots de fruits et légumes provenant d'un regroupement de producteurs normands. Les individus expliqueraient que leurs produits sont "de très bonne qualité" et se "conserveraient six mois dans un endroit frais" en étant simplement "recouverts d’une serviette".

Le Haut-Saônois nous explique qu’une camionnette blanche estampillée "maraîchers du Calvados" se serait garée non loin de son habilitation et était prête à décharger les fruits et légumes. Les escrocs expliqueraient qu’ils ne peuvent vendre qu’en grande quantité (ex : 69 kg de pommes) à 3,45 € le kilo (soit 234,60 € pour les pommes).

Notre lecteur précise avoir informé la gendarmerie et appelle la population à la prudence.

*son prénom a été changé