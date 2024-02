Un nouveau Basic-Fit s’installe à Saint-Claude

Présenté lundi 5 février 2024 par la direction de IKKS, le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pourrait concerner 77 magasins ainsi que des corners (sur 700) et environ 200 collaborateurs en France. En Franche-Comté, on compte six magasins de l'enseigne, dont cinq à Besançon, un à Pontarlier et six en Bourgogne.