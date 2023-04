Un nouveau commerce Vival au 19 rue Battant

Tenu par Fardin Sayed Ali, le magasin s’étend sur deux anciennes cellules commerciales. Il propose plus de 3.000 produits dont un rayon bio de plus de 400 références, un rayon vrac bio et d’autres produits essentiels du quotidien comme les fruits et légumes, boissons, produits frais, locaux, salés et sucrés etc.

Une mesure "anti-inflation"

Le gérant propose surtout une mesure "anti-inflation" pour garantir "le pouvoir d’achat de nos client et la dynamisation de la vie du quartier". Les clients du magasin se verront ainsi remettre des chèques cadeaux par tranches d’achats.

Et pour ceux qui ne pourraient pas se rendre directement au 19 de la rue Battant, le commerce est également accessible via les différentes plateformes de livraison.

Infos +