Un petit lynx ou un loup de Marie-Jo Monnet sous le sapin de Noël...

Croupes en l'air et crinières au vent, ils caracolent joyeusement et communiquent leur joie de vivre. Les gentils ânes et les paisibles vaches montbéliardes sont là aussi. Plus difficile à observer et à croquer, les animaux sauvages, le loup, le renard et la belette auxquels s'ajoutent encore blaireaux, chouettes et sangliers. Rien n'arrête cette artiste complète.

Formée à l'école nationale des beaux-arts de Paris dans l'atelier Jean Cardot, Marie Jo a fait de l'art son métier en enseignant pendant des années dans l'Éducation nationale. En retraite depuis peu, elle se consacre désormais entièrement à sa passion pour notre plus grand plaisir.

Galerie Médicis, 9 place Victor Hugo Besançon Tél 03 81 82 85 85

Texte : Bernadette Cordier