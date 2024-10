Un restaurant Hippopotamus ouvre ses portes à Sochaux

L’enseigne promet "un concept entièrement revisité, de la cuisine à la salle, qui saura séduire les amateurs de viande d’exception sublimée par le nouveau mode de cuisson à la braise". Avec ce concept, Hippopotamus "revisite la culture du Steakhouse en l’adaptant à l’art de vivre « à la française » : le plaisir de déguster des plats savoureux et généreux s’accorde avec celui de partager des moments conviviaux, chaleureux, entre amis, collègues ou en famille" explique le groupe dans son communiqué.

À la tête de l’établissement de Sochaux un "passionné de restauration". Kamel Boulhadid, professionnel de la restauration depuis plus de 20 ans a été "séduit par le nouveau concept de Steakhouse d’Hippopotamus et sa cuisson à la braise" et se lance aujourd’hui un nouveau défi.

Fondue steakhouse, Black Angus et côte de boeuf d'1 kg...

Côté carte, Hippopotamus promet "des recettes gourmandes et accessibles, pour tous les goûts et tous les moments, le temps d’un déjeuner, d’un apéro ou d’un dîner". La carte automne-hiver proposera des spécialités comme la fondue steakhouse, l’aiguillette baronne Black Angus, la nouvelle catégorie des “Cocottes” déclinée en trois recettes : houmous & légumes rôtis, bœuf bourguignon et confit de canard. Sans oublier "les incontournables pièces de bœuf 100% françaises, sublimées par la cuisson à la braise" : entrecôte XL, filet de bœuf Chateaubriand, côte de bœuf d’1 kg...

Côté salle, l’établissement dénombre 132 places assises et 62 places en terrasse. Un coin dédié aux enfants avec une table digitale est également prévu.

