Une cagnotte solidaire pour la compagnie du Colibri, victime d’un cambriolage à Besançon

Solidarité • Le 2 décembre 2024, les locaux de la Compagnie du Colibri ont été victimes d'une cambriolage à Besançon. Quatre spectacles sont particulièrement impacté en raison des vols de costumes et d'accessoires. Une cagnotte de soutien est en ligne pour lui donner un coup de pouce afin de poursuivre ses spectacles.

Au mois de décembre dernier, les locaux de la compagnie ont été cambriolés et saccagés. Une partie des costumes et des accessoires ont été volé, mettant à l'arrêt quatre spectacles.

Pour aider l'association, une cagnotte de soutien est en ligne. Grâce aux dons, La Colibri pourra reprendre son envol en recréant des costumes et des accessoires et partir en tournée.

Infos +

La compagnie du Colibri, implantée à Besançon depuis 1996, est une compagnie de théâtre qui propose des spectacles à destination de toute la famille. Son mot d'ordre : faire plaisir tout en se faisant plaisir ! De la création à la représentation, l'objectif de la compagnie est de privilégier les échanges avec son public. Ainsi, le jeu des comédiens n'est pas figé, celui-ci est en perpétuelle évolution grâce à la part de liberté qui leur est laissée. La forme et le contenu s'appuient sur une mise en abîme du jeu des comédiens, donnant un aspect loufoque et décalé à l'ensemble, permettant ainsi de conserver cette volonté de convivialité et de proximité.

•? ?Pour faire un don : www.helloasso.com/la-compagnie-du-colibri

•? ?Actualité à suivre sur www.compagnie-colibri.fr