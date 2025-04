Une délégation de Bourgogne-Franche-Comté part en mission au Japon

Du 12 au 19 avril 2025, une délégation officielle de la Région Bourgogne-Franche-Comté se rend au Japon à l’occasion de l’Exposition universelle d’Osaka, sous le thème ”Concevoir la société du futur, imaginer la vie de demain”. Objectif : promouvoir les atouts économiques, touristiques et culturels de la région et renforcer les partenariats franco-japonais, notamment dans les domaines de l’alimentation durable, de la mobilité et de la robotique.

Conduite par Nicolas Soret et Patrick Molinoz, vice-présidents de la Région, et accompagnée de plusieurs élus de Dijon métropole, cette mission réunit également des entreprises régionales, pôles de compétitivité et institutions. Ce déplacement est le fruit d’une initiative conjointe de la Région, de la métropole de Dijon, du pôle Vitagora, de l’Agence Économique Régionale et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale (CCIR).

Une vitrine mondiale pour les savoir-faire régionaux

Le pôle de compétitivité Vitagora, engagé depuis plusieurs années dans des échanges avec le Japon, participe activement à la quinzaine thématique inaugurale de l’Exposition Universelle, centrée sur ”Territoires et alimentation”. ”L’action portée par Vitagora, et soutenue notamment par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole, met en lumière le savoir-faire d'excellence en matière agroalimentaire de Bourgogne-Franche-Comté”, précise un communiqué régional.

Grâce à des liens établis avec des institutions japonaises de renom comme le National Agriculture and Food Research Organization (NARO), le Kyushu Bio Cluster Conference (KBCC) ou encore le Hokkaido Association for Bio-Business (HABB), Vitagora bénéficie d’un réseau international de 670 membres qui alimente des projets communs de recherche et développement.

Alimentation, mobilité, robotique et coopération territoriale

La mission se décline en quatre axes :

la valorisation des filières agroalimentaires durables,

la promotion des entreprises régionales à l’international,

l’établissement de coopérations dans les domaines de la mobilité et de la robotique,

le renforcement des liens avec la préfecture japonaise de Kumamoto.

À ce titre, une promotion touristique conjointe de Dijon et Kumamoto est prévue le 14 avril à Tokyo.

Le 15 avril, un Forum de la Mobilité à Osaka mettra en avant les innovations régionales en matière de mobilité durable. Patrick Molinoz y prendra la parole, aux côtés du Pôle Véhicule du Futur et de Robotics Valley, pour ”sensibiliser un parterre d’experts aux alternatives de mobilité”, selon les termes du communiqué.

Des missions de prospection commerciale orchestrées par la CCIR et Dijon Bourgogne Invest permettront également aux entreprises de nouer des relations avec des donneurs d’ordre japonais, au fil de six jours de rencontres B-to-B et de visites ciblées.

Une intervention au Pavillon France

Temps fort de cette mission, la table ronde du 17 avril sur le Pavillon France réunira Nicolas Soret et Nathalie Koenders, maire de Dijon. Tous deux interviendront sur la question de l’alimentation durable, thématique stratégique pour l’Union Européenne. ”Ce domaine est l’un des six identifiés pour concentrer les investissements et optimiser les retombées économiques en région”, précise la Région.