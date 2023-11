Une manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza samedi à Besançon

Plusieurs associations, syndicats et partis politiques appellent à participer à une marche contre la guerre samedi 11 novembre 2023 à Besançon pour dire ”Halte au massacre à Gaza” et pour que la France demande un cessez-le-feu immédiat.

”L’armée israélienne soumet la Bande Gaza à des bombardements indiscriminés d’une violence inouïe et à un blocus total qui prive la population d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de moyens de communication. Les hôpitaux, lorsqu’ils fonctionnent, opèrent aujourd’hui sans anesthésiques”, est-il écrit dans le communiqué. ”En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l’armée et des colons, ainsi qu’à un bouclage du territoire.”

Selon les organisateurs de la marche contre la guerre, ”les massacres de civils commis par le Hamas le 7 octobre ne peuvent en aucun cas justifier qu’Israël commette d’autres crimes de guerre avec l’aval de ses alliés.”

L’objectif de cette manifestation est de demander ”un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de populations, ainsi que la levée immédiate du blocus” et de rendre hommage ”à l’ensemble des populations civiles victimes de ce conflit : une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU.”

Marche à l’appel de : Palestine Amitié, LDH, MRAP, Mouvement de la Paix, ATTAC, CCFD Terre Solidaire, ACCMA, Nous Toutes, Solmiré, LVN Observer Partager Agir, Peuples Solidaires Doubs. Solidaires, FSU, AEB, CGT. A Gauche Citoyens, Les Ecologistes, Ensemble!, Gauche Ecosocialiste, Génération.s, La France Insoumise, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français.

Le rendez-vous est donné samedi 11 novembre à 14h00 sur l’esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.