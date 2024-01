Une nouvelle directrice adjointe pour l’ENIL de Besançon-Mamirolle

Alexandra Ernst-Sibler, 51 ans, occupe, depuis fin novembre 2023, les fonctions de directrice adjointe au sein du campus de Besançon Mamirolle. Son parcours scolaire et professionnel, très complet, est aligné avec ses nouvelles responsabilités.

En effet, elle a été plongée très tôt dans le milieu agricole en optant pour une formation BTSA option Productions Végétales en Lorraine au sein du Lycée agricole de Metz Courcelles-Chaussy. Une fois diplômée, elle rejoint les équipes en tant que technicienne d'expérimentation en productions végétales. Elle y restera trois ans. Son parcours l'amènera ensuite à travailler au Centre Européen de Recherches Dupont de Nemours Nambsheim, puis au C.F.P.P.A du Bas-Rhin. En 2002, Alexandra Ernst-Sibler décide de passer un D.E.S.A option “Formation pour adultes” au CNAM du Haut-Rhin.

Dès septembre 2002 et pendant près de 16 ans, elle sera chargée des missions d’ingénierie, de coordination et de formation au sein du C.F.P.P.A du Haut-Rhin. Après un passage comme conseillère apprentissage à la Chambre d’Agriculture d’Alsace, en 2020, elle occupe ses premières fonctions de Directrice adjointe au sein des CFA Agricole et C.F.P.P.A. de l’Aude et coordonne les actions pédagogiques lors du 1er confinement.

En novembre 2023, elle intègre l’ENIL de Besançon Mamirolle en qualité de Directrice proviseure adjointe. Parmi ses principales missions, Alexandra Ernst-Sibler devra :

Élaborer, impulser et réguler le projet pédagogique en lien avec le programme régional de l’enseignement agricole.

Positionner l’ENIL de Besançon Mamirolle en tant qu’acteur du territoire dans ses dimensions techniques, économiques, environnementales, culturelles et sociales.

Contribuer à la mission insertion scolaire et la coopération internationale.

“C’est avec beaucoup de fierté que je prends mes fonctions de directrice proviseure adjointe au sein de l’ENIL de Besançon Mamirolle. Lors de ma prise de poste, j’ai été accompagnée de Samuel Bitsch, directeur des deux campus de Bourgogne-Franche-Comté, et épaulée par une équipe administrative et professorale de haute qualité. L’année 2024, nous réserve à tous de beaux challenges. De nouveaux enjeux se dessinent et nous ferons preuve d’un esprit de corps pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je souhaite faire vivre l’ambition collective pour la réussite de chaque apprenant et accompagner le développement et la notoriété des établissements dans toutes leurs composantes”, souligne Alexandra Ernst-Sibler, directrice proviseure adjointe à l’ENIL de Besançon Mamirolle.

(Communiqué)