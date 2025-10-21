Une nouvelle équipe pour SOS Racisme Doubs

Le comité départemental SOS Racisme du Doubs a annoncé le 20 octobre 2025 la relance officielle de ses activités avec une nouvelle équipe engagée, présidée par monsieur Bécaye Gueye, élu lors de l’assemblée générale du 9 juin 2025 à Besançon.

Avec cette nouvelle équipe, le comité entend relancer la lutte contre le racisme dans le Doubs en renforçant son action sur le terrain, notamment à travers "des initiatives d’éducation populaire, de prévention et d’accompagnement des victimes de racisme, d’antisémitisme et de toutes formes de discriminations" précise l'association dans son communiqué.

Parmi les actions prévues :

des interventions pédagogiques dans les écoles, collèges, lycées et universités ;

un accompagnement juridique pour les victimes de discriminations ;

l’organisation de temps d’échanges citoyens et de réflexions collectives ;

et la mise en œuvre de testing pour objectiver les situations signalées.

"Parce que la parole raciste et les actes discriminatoires sont des délits, nous rappelons avec fermeté que les valeurs de la République Liberté, Égalité, Fraternité ne tolèrent aucune exception", déclare Bécaye Gueye. "Le racisme et l’antisémitisme n’ont pas leur place dans notre département, nos villes, nulle part dans la république" ajoute-t-il.

Le comité SOS Racisme du Doubs invite l’ensemble des citoyens, associations, collectivités et institutions à unir leurs forces pour faire reculer les discriminations et promouvoir le vivre-ensemble.