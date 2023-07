Une nouvelle manière de pratiquer le vélo dans le Doubs !

Depuis l’été 2022, le réseau Points-Nœuds intègre petit à petit les paysages du département du Doubs. Idéale pour des balades en famille, une sortie entre amis ou pour rouler en solo, c’est une nouvelle façon de parcourir la destination à vélo alliant aspect ludique et pratique.

Un principe simple

Le territoire est couvert par un ensemble de « points-nœuds » permettant de renvoyer les usagers de carrefours en carrefours numérotés. A chaque croisement, une balise directionnelle indique sur quel point-nœud se situe l’usager ainsi que les directions des points-nœuds suivants. L’itinéraire choisi par le cycliste repose donc sur une suite de chiffres préalablement définie. Les numéros ont l’avantage d’être universels, faciles à mémoriser et d’être compréhensibles par tout le monde.

Des informations complémentaires telles que la distance entre chaque liaison sont précisées sur les cartes du réseau. Ce dispositif permet aux cyclistes de planifier leurs parcours en fonction des capacités physiques, de la distance mais aussi des points d’intérêts le long de l’itinéraire. Chaque usager devient alors libre de ses choix, peut démarrer son parcours à n’importe quel point tout en pouvant le modifier au cours de son trajet.

Le principe en vidéo :

Deux secteurs praticables et un développement général à venir

Avec son relief varié, le Doubs est le terrain de jeu idéal pour le développement de ce dispositif dont le choix d’itinéraire repose sur les envies de l’usager.

Le réseau Points-Nœuds s’appuie sur les infrastructures existantes (EuroVelo 6 ; GTJ ; P’tite GTJ) ainsi que les voies vertes.

En 2023, deux zones sont actuellement couvertes par ce dispositif innovant. En 2027, le Département du Doubs sera complétement couvertpar le dispositif Points-Nœuds et permettra donc aux usagers de se déplacer sur tout le territoire grâce à ce maillage.

Secteur Frasne / Vallée du Drugeon dans le Haut-Doubs – mise en place été 2022

157 km d’itinéraires praticables sur ce secteur au relief modéré situé entre 800m et 1000m d’altitude et offrant une belle balade aux alentours du Lac de Saint-Point et des tourbières de Frasne. Cette zone se traduit par la mise en place de 53 points-nœuds et la pose de 306 panneaux.

Secteur Baume-les-Dames / Rougemont dans le Doubs Baumois – mise en place été 2022

318 km d’itinéraire cyclable en passant par l’EuroVelo 6 pour des balades le long du Doubs tout en traversant les villages « Cité de Caractère ». Cette zone se traduit par la mise en place de 130 points-nœuds et la pose de 544 panneaux.

La nouveauté 2023 : le secteur des Deux Vallées vertes

En continuité du secteur du Doubs baumois, les Deux Vallées vertes ont également été couvertes par le réseau Points-Nœuds en début d’été 2023.

Un travail collaboratif

Un important travail méthodologique a été réalisé en amont en collaboration avec les étudiants du Master « Aide à la décision en aménagement urbain et rural » et des enseignants-chercheurs de l’Université de Franche-Comté. Ces travaux ont permis de déterminer les routes à emprunter selon onze critères (dangerosité, fréquentation, intérêts touristiques, dénivelé...). Cette étude a été confortée par un diagnostic territorial réalisé auprès des élus, des acteurs touristiques des secteurs concernés ainsi que des usagers.

A la découverte du réseau Points-Nœuds

L’avantage principal du réseau points-nœuds réside dans la simplicité de son utilisation. Pour se lancer, les cyclistes doivent simplement…

se procurer (gratuitement) la carte papier du réseau* ou consulter la carte interactive sur le site internet doubs.travel/pointsnoeuds ;

tracer l’itinéraire en fonction de leurs envies, de la distance souhaitée, des points d’intérêts à découvrir ;

noter la suite des numéros des points-nœuds ainsi obtenue (des étiquettes de guidon spécifiques sont également mises à disposition*)

* auprès de Doubs Tourisme ou des offices de tourisme de la destination

Une carte en ligne permet également de préparer sa sortie depuis son ordinateur ou son smartphone. Un calculateur d’itinéraire est en cours de développement et sera en ligne dans le courant de l’été.

Le saviez-vous ?

Issu de la signalétique minière développée en Belgique au 19e siècle, le système de points-nœuds a été adopté par la Belgique et les Pays-Bas pour l’ensemble de leurs parcours cyclables et s’étend désormais en Allemagne ainsi que plus récemment en France dans le Nord.

Informations complémentaires

Carte interactive, carte papier, documentation… Toutes les informations : www.doubs.travel /pointsnoeuds