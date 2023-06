Une semaine dédiée aux métiers du transport et de la logistique

Pôle Emploi et ses partenaires organisent du 5 au 9 juin 2023 la deuxième semaine nationale des métiers du transport et de la logistique. De nombreuses animations sont proposées en Bourgogne-Franche-Comté.

Au cours de cette semaine, près de 50 événements et animations sont proposés en Bourgogne-Franche-Comté, par les agences Pôle emploi et les partenaires, en physique ou en digital.

Jobs datings, visites d’entreprises et de centres de formation, ateliers découverte des métiers, visites immersive, simulateur de conduite … tout le territoire se mobilise à l’occasion de cette deuxième semaine nationale pour faire découvrir les nombreux métiers des secteurs du transport et de la logistique, les différents dispositifs de formation et les entreprises qui recrutent.

Quel est le but ?

Pôle emploi souhaite ainsi répondre aux besoins de recrutements actuels et à venir du secteur du transport et de la logistique, renforcer son attractivité, susciter des vocations et également montrer la diversité et la réalité des métiers.

En 2021, le secteur du transport et de la logistique comptait plus de 42 000 salariés en Bourgogne-Franche-Comté. Un secteur en plein essor qui propose des opportunités d’emplois et de carrières variés mais qui connaît cependant une tension de recrutement en hausse sur le marché du travail.

En 2022, 14 640 offres d’emploi ont été déposées auprès de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, soit une augmentation annuelle de plus de 26%. Elles portaient essentiellement sur les métiers de conduite de transport de marchandises sur longue distance, de conduite de transport en commun sur route et de conduite et livraison par tournées sur courte distance, avec une majorité en CDI.

De plus, les résultats de l’enquête "Besoins en main-d’œuvre (BMO) 1" des entreprises, publiée par Pôle emploi en avril dernier, indiquent que les intentions d’embauche sont nombreuses pour 2023 pour les métiers du transport et de la logistique, avec 3 830 projets de recrutement dans notre région.