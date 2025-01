Une série d’affiches pour promouvoir la diversité des métiers agricoles en Haute-Saône

Depuis lundi, il est possible que vous ayez vu une série d’affiches sur les ronds-points du département et dans les villes de Vesoul, Lure et Gray.

"L'objectif principal de cette campagne est de montrer que l'agriculture n'est pas un métier isolé, mais bien un univers riche de compétences, de passion et de possibilités. Elle cherche également à casser les idées reçues et à démontrer qu'il est possible de concilier vie professionnelle, loisirs et engagement familial", explique dans un communiqué les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône.

Les métiers de l’agriculteur vont du mécanicien, du technicien, au gestionnaire, en passant par le communicant, ou encore le formateur.

"La campagne met également un accent particulier sur la possibilité de trouver un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle", est-il précisé.