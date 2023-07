Vesoul et Gerlingen en osmose...

Le lien d'amitié entre Vesoul et Gerlingen n’est plus à démontrer. Samedi 15 juillet, de nombreux membres des comités de jumelage se sont réunis lors de la "Grande commission", organisée à l'hôtel de ville de Vesoul.

Pour cet occasion, un bilan des manifestations écoulées a été présenté. En point d’orgue : 2024 marquera le 60 ème anniversaire de l’amitié entre Vesoul et Gerlingen lequel sera placé sur le thème des enjeux climatiques.

Un rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le week-end de l’ascension les 11 et 12 mai 2024 où se déroulera la fête de l’environnement, précédés d'un temps fort le 9 mai pour la journée de l’Europe.

Info +

Le 24 mai 1964, Willy Eberhard et Pierre Renet ont signé "l'Acte d'Amitié et de Jumelage" entre les villes de Vesoul et Gerlingen.