Visite officielle du ministre François Rebsamen en Haute-Saône

À l'occasion du lancement des travaux du tronçon de la route nationale 19 (RN 19) entre Héricourt et Sevenans, François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, se rendra le 3 février 2025 à Brévilliers.

"Ces travaux d’élargissement permettront de passer à 2x2 voies en 2027, l’objectif étant de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité", précisent les services de l’Etat.

Et d’ajouter : "La route nationale 19 est un axe routier structurant du Territoire de Belfort, elle joue un rôle essentiel pour la desserte locale du département, pour l’accès à l’autoroute A36, pour les échanges avec la Haute-Saône et l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, ainsi que pour l’accès aux grands équipements dont l’hôpital Nord Franche-Comté, l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard et la gare Belfort-Montbéliard TGV".

Le ministre devrait arriver en début d’après-midi pour le lancement des travaux.