80 ans de radio et 70 ans de télévision consultables à la BU Lettres de Besançon

"Deux nouveaux postes permettent aux chercheurs et aux étudiants justifiants d'un travail de recherche de pouvoir venir sur place en BU Lettres pour consulter tous les fonds numérisés de l'INA au lieu d'aller à la Bibliothèque nationale de France", nous explique Marie Smouts, chargé de communication du service commun de documentation.

"une mine d'or pour les chercheurs"

Il est donc possible de consulter 80 ans de radio, 70 ans de télévision ainsi que d'autres archives web et cinéma : "c'est une mine d'or pour les chercheurs en histoire, en sociologie, en sciences politiques, en information-communication et en cinéma", souligne Marie Smouts.

Chaque année, un million d'heures supplémentaires sont archivées par l'INA et "viennent enrichir ces consultations locales".

À quoi sert l'INA ?

L'INA assure la conservation, la valorisation et la consultation à des fins de recherche des programmes de la télévision, de la radio et du web média. La consultation de ces archives se fait à la Bibliothèque nationale de France ainsi que dans les délégations régionales de l'INA. Depuis peu, l'INA complète son dispositif par l'implantation de postes de consultation dans des bibliothèques partenaires. La BU Lettres et Sciences Humaines, du service commun de documentation de l’Université de Franche-Comté, en fait désormais partie.

