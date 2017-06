Christine Latournerie, candidate UPR sur la 2e circonscription du Doubs

Carte d'identité de Christine Latournerie Nom : Latournerie

Prénom : Christine

Situation personnelle : Célibataire, 2 enfants

Date de naissance : 22/11/1965 (51 ans)

Profession : Déléguée commerciale

Mandats : Pas de mandat, mais présente sur la liste de Jacques Grosperrin pour les élections municipales de 2014 à Besançon Étiquette politique : Union Populaire Républicaine

Suppléant : Suppléant : Jérôme Nozet, 6 ans, Cadre expert sécurité ferroviaire

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Christine Latournerie : Je pense que l’UPR est le mouvement politique du 3e millénaire, le mouvement 3.0. Nous présentons (sans alliance avec d’autres formations) 574 candidats pour la France Métropolitaine, l’outremer et l’étranger, sans emprunt personnel, avec un parti qui a 0€ de dettes. Ce sont les militants qui financent notre campagne. Ce qui est une véritable prouesse.

Notre programme est très ambitieux (200 propositions pour une vingtaine de thèmes). Il renoue avec la grandeur de la France et son rayonnement retrouvé à travers le monde. Nous voulons rendre au peuple français sa démocratie et sa souveraineté, transférées, pour une grande part, à l’UE. Nous voulons lui rendre la maitrise de son destin.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Christine Latournerie : Au préalable, je rappelle que le député est élu localement pour un mandat national. Il peut, par ailleurs, soutenir des projets locaux.

Sur le national, je demanderai une hausse du SMIC de 15 % dès juillet 2017 et une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants et les TPE-PME.

Je proposerai le lancement d’un grand programme de logements sociaux (+ 80 000 par an).

Je refuserai la remise en cause de nos retraites par répartition et de la Sécurité sociale publique pour tous.

Je me mobiliserai pour sauver notre pêche artisanale et notre agriculture familiale, pour favoriser la permaculture, l’agriculture biologique et raisonnée contre l’agrobusiness, et pour interdire les OGM et limiter la souffrance animale.

Je demanderai également l’instauration du référendum d’initiative populaire, la reconnaissance pleine et entière du vote blanc révocatoire, et l’obligation pour tout élu d’avoir un casier judiciaire vierge.

J’exigerai le respect de la « loi Royer » en faveur du petit commerce et l’adoption d’une loi favorisant les TPE-PME dans l’obtention des marchés publics.

Ces propositions ne sont qu’une partie de notre programme consultable sur notre site www.legislatives.upr.fr

Sur le plan local, je soutiendrai de préférence, des projets en lien avec l’agriculture familiale, biologique, la permacutute. Jardins partagés, urbains. Tout ce qui peut permettre à notre collectivité de s’approvisionner en circuits courts, locaux et nous amener à réfléchir à nos habitudes de consommations.

Pourquoi voter pour vous ?

Christine Latournerie : Voter pour un candidat UPR est précieux, son seul patron est le peuple français. Comme je l’ai signalé plus haut, nous ne faisons pas d’alliances stratégiques avec d’autres mouvements. Nous n’avons donc pas de susceptibilité mal placée à ménager. L’UPR n’a pas ou très peu d’élus. Ce qui nous permettra de proposer de réduire le « millefeuille » administratif sans état d’âme et nous fera réaliser d’énormes économies (6,4 milliards d’euros/suppression de 4209 postes d’élus). Je viendrai expliquer à mes concitoyens de la 2e circonscription du Doubs et aux Français, en général, les tenants et les aboutissants des projets et des lois débattus à l’Assemblée nationale. Je m’opposerai lorsque cela sera nécessaire et regarderai dans le détail ce qu’implique l’adoption de ces mesures dans la vie de mes concitoyens, à court, moyen et long termes.

Il y a des projets de loi que nous partageons également avec le programme présidentiel. Par exemple, la suppression du RSI, la possibilité pour un salarié de démissionner et d’être indemnisé, l’intention de développer des circuits courts dans l’agriculture.

Si le mouvement « En Marche » et affiliés obtiennent la majorité à l’Assemblée nationale et si le gouvernement présente ces projets, j’approfondirai le contenu précis de ces propositions et si elles vont dans le bon sens pour mes concitoyens, je les voterai. Bien évidemment, je ferai preuve de transparence sur mon activité de député, tant sur le plan financier que sur celui de mes actions. Je les consulterai grâce à l’interactivité qu’offre les outils informatiques, internet et les réseaux sociaux.

