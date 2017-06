Claire Arnoux, candidate de la France insoumise sur la 2e circonscription du Doubs

Carte d'identité de Claire Arnoux Nom : Arnoux

Prénom : Claire

Situation personnelle : 1 enfant

Date de naissance : 27/04/1984 (33 ans)

Profession : professeure d'Histoire-Géographie

Mandats (précédents et actuels) : /

Étiquette politique : La France Insoumise

Suppléant : Daniel Conversy, 69 ans, colonel (en retraite) de sapeur-pompier, directeur départemental honoraire des services d'incendie et de secours

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Claire Arnoux : Professeure d’Histoire-géographie dans un quartier populaire, je suis très attachée au service public de l’éducation. L’école de la République est le socle de l’égalité sociale et républicaine.

Citoyenne engagée dans plusieurs associations et collectifs unitaires, je me suis opposée aux traités de libre-échange TAFTA et CETA. Je milite aussi pour le développement de toutes les alternatives locales et écologiques au système productiviste. C’est dans ces initiatives déjà bien vivantes que nous trouverons les idées et les expériences nécessaires à la mise en oeuvre de la grande politique de transition écologique dont l’humanité a besoin.

L’écologie est depuis toujours au coeur de mon engagement politique. Mon investissement dans les jardins ouvriers où je cultive ma parcelle, et la vivacité sociale que j’y découvre chaque jour, me persuadent que nous pouvons vivre et produire autrement... L’agriculture urbaine, la relocalisation de l’économie, les modes de transports alternatifs sont autant de pas sur le chemin des jours heureux...

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous défendre et porter à l'Assemblée ?

Claire Arnoux : Le programme que je porte, l’avenir en commun est un programme politique de progrès social et écologique, fondé sur la 6e République, le partage des richesses, et la transition écologique (agricole, industrielle et énergétique).

Trois points de ce programme me semblent particulièrement répondre aux besoins des habitants de la deuxième circonscription du Doubs. Dans le cadre de la planification écologique, nous proposerons un grand plan de rénovation des bâtiments, ce qui permettra de lutter contre la précarité énergétique, de créer des emplois locaux, d'éviter les barres d'immeubles à moitié vides, car vétustes.

Ce plan de rénovation du bâtiment doit permettre également de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation toujours plus avancée des espaces naturels et des terres agricoles, et de développer à l'inverse une agriculture urbaine et périurbaine en circuit court.

Enfin, nous proposons un protectionnisme solidaire, et nous défendrons notamment ce fleuron industriel qu'est Alstom (à Ornans ou Belfort). Nous avons besoin des ces ouvriers qualifiés et de ce savoir-faire pour réaliser la nécessaire transition énergétique et la sortie des énergies nucléaires et carbonées, mais aussi pour mettre en oeuvre le grand plan de ferroutage prévu pour diminuer le nombre de véhicules sur les routes.

Face à l’extrême droite et l’extrême libéralisme, la France Insousmise est l’alternative humaniste !

Pourquoi voter pour vous ?

Claire Arnoux : Par la signature d’une charte, je me suis engagée, comme tous les candidats France Insoumise, à porter à l’Assemblée nationale le projet et les choix politiques de la France Insoumise. Je suis également signataire de la charte ANTICOR qui lutte contre la corruption des élus. Je me suis engagée à travailler en lien étroit avec les citoyens et citoyennes, notamment grâce à des ateliers législatifs qui permettront à tous de participer à l’élaboration des projets de loi présentés par la France Insoumise à l’Assemblée nationale.

La charte des candidat.e.s de la France Insoumise [extraits]

N’accepter au cours de leur mandat aucun don, cadeau ou prêt de nature à les influencer pour favoriser les intérêts d’une personne privée ou d’une personne morale et dénoncer toute tentative de corruption.

Respecter le principe de non-cumul et se consacrer pleinement à leur mandat.

Publier un compte-rendu de mandat régulier.

Déposer et défendre une proposition de loi afin de réintégrer le régime de retraite des députés au sein du régime national de la sécurité sociale.

Signer la charte de l’association indépendante ANTICOR (anticorruption).

Faire campagne sur le même programme national l’Avenir en commun.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE CLAIRE ARNOUX

samedi 3 juin à 10h : caravane insoumise à Thise, sur le marché

dimanche 4 juin à 10h30 : caravane insoumise à Saône

mardi 6 juin 10h : marché place de la Révolution

mercredi 7 juin à 17h30 : vélo insoumis autour de la Boucle (départ place Révolution) puis Bal populaire à la gare d'eau à 19h30

mercredi 7 juin à 19h30 : Bal populaire à la gare d'eau

jeudi 8 juin à partir de 16h15 : caravane insoumise à Marchaux, devant l'école

vendredi 9 juin à 16h : caravane insoumise à Gennes, devant l'école

vendredi 9 juin à 18h : apéro insoumis au bar le café (159 rue de Belfort)

maCommune.info a interrogé l'ensemble des candidats aux législatives sur la première et la seconde circonscription du Doubs. En plus d'une présentation de chacun, nous leur avons posé à chacun les mêmes questions. Certains ont décidé de répondre, d'autres, n'ont pas daigné apporter de réponse.

