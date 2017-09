Inauguration du centre d'affaires Le Signal aux Auxons : 600 m2 d'espace de travail

A deux minutes à pied de la gare Besançon TGV aux Auxons, le nouveau centre d'affaires sera aménagé en deux phases : une première de 56.000 m2 de plancher pour atteindre à terme 90.000 m2. "La création de plus de 3 000 emplois est envisagée sur dix ans au Signal", explique Jean-Louis Fousseret, le président du Grand Besançon.

Co-working, parking, internet, bureaux, etc.

Doté de près de 600 m2 de locaux sur deux étages, le centre d'affaires est composé :

D'un espace d'accueil, pour les usagers de la gare TGV à la recherche de locaux professionnels avec trois salles de réunion modulables à huit, 20 ou 35 personnes.

D'un espace de co-working avec une capacité d'accueil de 6 à 8 personnes, équipé de connexions THD reliées à la fibre

Bâtiment sécurisé

Stationnement sur place (parking souterrain)

Le premier niveau offrira une dizaine de bureaux fermés à la disposition des entreprises et de tout organisme pour une utilisation temporaire de quelques heures à quelques jours. Une location à plus long terme sera également possible.

Un urbanisme "de clairière"

Le Centre d'affaire est "un urbanisme de clairière qui a tiré profit de la forêt en respectant des plans précis d'aménagement", précise Jean-Louis Fousseret. Pour Raphaël Bartolt, le préfet du Doubs, le Signal a su tirer profit "de l'utilité et de la fonctionnalité du lieu. Ce projet arrive à bon port car la 2X2 voies est en train de prendre forme. La première tranche sera notamment terminée en fin d'année", souligne-t-il.

Info +