Julien Acard, candidat FN sur la 2e circonscription du Doubs

Carte d'identité de Julien Acard Nom : Acard

Prénom : Julien

Situation personnelle : Célibataire sans enfant

Date de naissance : 6 novembre 1986 (30 ans)

Profession : Formateur Formateur indépendant - Accompagnateur VAE et bilans de compétences

Mandats : Conseiller Municipal de Besançon (depuis 2014) - Conseiller Régional de Bourgogne Franche-Comté (depuis 2015)

Étiquette politique : Front National

Suppléant : Mme Dominique Leclercq, 65 ans, Ougney-Douvot - Ingénieur Informatique à la retraite

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Julien Acard : Je veux protéger la France et défendre les Français face au projet profondément injuste et inefficace de Monsieur Macron.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Julien Acard : Ma priorité sera de défendre la souveraineté nationale sans laquelle rien n’est possible. Je m’opposerai à tout nouveau transfert de souveraineté vers l’Union Européenne et à l’accord commercial UE-Canada dit « CETA » qui menace notre agriculture et notre santé publique.

Je compte aussi agir pour l’emploi et la formation professionnelle - que je connais bien par mon métier et mon mandat à la région Bourgogne Franche-Comté.

Je plaiderai pour la fin des politiques couteuses et inefficaces en les remplaçant par des mesures concrètes : réindustrialisation, soutien aux TPE/PME, retour des services publics à la campagne, adéquation entre formations et marché de l’emploi, développement de l’apprentissage, ...

Enfin, je souhaite m’investir en faveur de la protection animale.

Pourquoi voter pour vous ?

Julien Acard : Je serai un député d’opposition constructif mais sans concession, qui ne comptera ni son temps ni son énergie pour défendre les Français face à des gens qui ne vivent plus dans la « vraie vie » depuis longtemps !

SUIVRE JULIEN ACARD

Facebook : acardjulien

Twitter : @julienacard

maCommune.info a interrogé l'ensemble des candidats aux législatives sur la première et la seconde circonscription du Doubs. En plus d'une présentation de chacun, nous leur avons posé à chacun les mêmes questions.