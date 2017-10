La Braderie d'automne, c'est vendredi et samedi à Besançon !

400 exposants pour deux jours de festivités

Parmi les 400 exposants de cette braderie, 60% sont des stands de magasins sédentaires où les prix seront cassés. Les autres exposants sont nomades et proposeront les incontournables stands de démonstrations de produits d'entretien, de parfums et autres coupe-légumes, de charcuteries, d'olives et tapenades, de vanille de Madagascar, de vêtements et d'accessoires, de chaussures, mais aussi de décorations artisanales (tapis, coussins de Thaïlande et d'ailleurs…)

Les Galeries Lafayette et les Passages Pasteurs auront également leurs stands intérieurs et extérieurs.

Pendant les festivités, les rues seront égayées par une animation musicale proposée par France Bleu Besançon. Des messages préventifs dans le cadre du plan Vigipirate seront également diffusés.

Les parkings relais gratuits, des stationnements à -50% !

Vendredi et samedi, les parkings relais Ginko seront gratuits pour un stationnement journée et le ticket de tram' sera gratuit pour tous les occupants des véhicules (jusqu'à 7 personnes par voiture).

Le samedi, les parkings Chamars, Pasteur et Beaux-Arts seront à -50% de 11 heures à 19 heures.

Les autres au tarif habituel. Parking Battant gratuit.

Attention, les lignes de bus seront en circulation, mais déviées. Consultez toutes les informations et itinéraires sur http://www.ginko.voyage/

Sur la place du Huit Septembre…

Pendant cette Braderie d'automne, l'opération Octobre Rose contre le cancer du sein accueillera le public place du Huit Septembre/ Au programme : vente de gâteaux, de crêpes ou encore des rubans dans le but de récolter des fonds pour permettre à une accompagnante éducative et sociale de se rendre dans les services de gynécologie et d'oncologie pour apprendre aux femmes qui ont été opérées suite à un cancer du sein, de s'aimer. Ces fonds ont été "coupés" en 2016 et ne pouvait plus rendre visite au CHU.

Le réseau d'autopartage Citiz sera également au rendez-vous pour informer les intéressé-e-s des nouveautés de cette année.

Plan Vigipirate "Alerte Attentats" : venez léger !

La Braderie d'automne qui accueille jusqu'à plus de 80 000 visiteurs, met en place un dispositif de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate "Alerte Attentats". D'une part, des camions utilitaires, prêtés par le concessionnaire Espace 3 000, stationneront en travers de certaines rues. D'autre part, des contrôles de sacs pourront être effectués de manière aléatoire par les agents de sécurité.

Important : il est recommandé de ne pas déambuler sur le parcours de la braderie avec des valises, sacs de voyage et des sacs encombrants.

