Christophe Lime, candidat PC et Front de Gauche, sur la 2e circonscription du Doubs

Carte d'identité de Christophe Lime Nom : Lime Prénom : Christophe Situation personnelle : marié, 2 enfants Date de naissance : 3 mai 1962 (55 ans) Profession : agent EDF/GDF, syndicaliste Mandats (précédents et actuels) : maire-adjoint ville de Besançon, Président national de France Eau Publique Étiquette politique : PCF - Front de gauche

Suppléant : Elsa Maillot, 32 ans, graphiste

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Christophe Lime : A partir de mon expérience d’élu local, reconnu pour ma fidélité à mes engagements, je souhaite pouvoir porter au niveau national des propositions novatrices pour une politique sociale et écologique ambitieuse. Avec mon engagement en tant que président national d’une association de promotion de la gestion publique de l’eau, j’ai l’expérience de rencontre avec les différents ministères pour développer ce service public. Ce qui guide et guidera mon action, c’est de mettre l’humain et la démocratie dans toutes mes décisions.

Je souhaite associer le plus grand nombre dans ma future action de député. Je serai un élu accessible et toujours ouvert au débats pour prendre les meilleurs décisions pour mes concitoyens.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Christophe Lime : Pour une politique sociale et écologique ambitieuse

1. Emploi, travail, salaires

Des salaires, des retraites et des minima sociaux pour vivre dignement, une sécurité sociale professionnelle tout au long de la carrière, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la réduction de temps de travail pour atteindre les 32 heures, des droits nouveaux pour les salariés.

2. Protection sociale

Vers le remboursement à 100% de la Sécu, la retraite à 60 ans à taux pleins.

Faire contribuer davantage les grandes entreprises et les banques qui spéculent, mettre fin à l’évasion fiscale qui prive le pays de 60 à 80 milliards d’euros par an.

3. Services publics

Ils sont notre bien commun. Leur relance et l’égalité de leur répartition sur les territoires, en particulier dans les quartiers populaires et les zones rurales sont une priorité.

4. Environnement

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles sont des urgences absolues. Il faut réduire considérablement l’utilisation des énergies carbonées. Cela passe par des investissements conséquents pour des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables.

5. Finance

Réorganiser la finance avec la création d'un pôle public bancaire facilitant l'investissement dans les PME/PMI et l'accès aux prêts bancaires pour les particuliers.

6. Europe

Refonder l’Union Européenne, sur des bases qui ne soient plus la concurrence et la loi du marché mais la coopération avec le développement des services publics.

Il faut refuser les traités CETA ou le TAFTA qui organisent le dumping fiscal et social.

7. Démocratie

Une 6e République sociale et démocratique est nécessaire, qui rompe avec le présidentialisme, renforce les pouvoirs du parlement et instaure la proportionnelle dans toutes les élections.

Pourquoi voter pour vous ?

Christophe Lime : Après le ralliement d’Eric Alauzet à Emmanuel Macron et à son gouvernement dirigé par un homme de droite, je pense être le mieux placé pour rassembler à gauche.

Avec le soutien de la députée frondeuse de la première circonscription Barbara Romagnan, de celui de 800 citoyens, de syndicalistes associatifs, venu d’horizons divers je suis le seul candidat à gauche qui peut accéder au 2 tour. Dès le premier tour j’appelle tous nos concitoyens à voter pour ma candidature.

