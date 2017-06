N'ayant pas été investi "officiellement " candidat d'En Marche, Laurent Croizier avait été un des candidats soutien d'Emmanuel Macron sur la première circonscription du Doubs. Cet élu Modem au conseil municipal de Besançon avait fait campagne pour ce dernier durant la présentielle.

C'est dans cette continuité que le Modem 25 donne ses consignes de vote " pour ce second tour des élections législatives, nous appelons les citoyens à confirmer la tendance nationale et à donner une majorité au Président de la République afin de permettre au gouvernement d’appliquer son projet".

Le parti justifie ce choix "nous portons l’idée du renouvellement, d’une offre politique qui dépasse les idéologies et souhaitons la constitution d’un axe central de progressistes libéraux, humanistes et européens.C’est la raison pour laquelle, nous avons soutenu le projet d’Emmanuel Macron durant les élections présidentielles".

Un regret "d'avoir été délibérément écarté par les dirigeants du mouvement En Marche du Doubs"

"Localement, nous regrettons que notre mouvement ait été délibérément écarté par les dirigeants du mouvement En Marche du Doubs, nos propositions d’actions communes systématiquement refusées ou laissées sans réponse. Nous ne reconnaissons pas, dans cette attitude sectaire, les valeurs d’ouverture portées par Emmanuel Macron", est-il indiqué.

Une volonté de "rassembler"

"Cependant, il est aujourd’hui nécessaire de rassembler chacune et chacun, de gauche, du centre et de droite, non pas sous une seule étiquette, non pas pour un seul camp mais pour un seul projet : réformer notre pays et lui permettre de retrouver de l’ambition" précise le Modem 25.