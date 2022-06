Législatives 2022 : Marie-Guite Dufay apporte son soutien à Séverine Véziès (Nupes)

La présidente socialise de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay a décidé de soutenir la candidate de la nouvelle union écologique et sociale qui sera face à Laurent Croizier (Ensemble ! Majorité présidnetielle) dimanche 19 au second tour.

"L’Assemblée nationale a besoin de députés de gauche pour accélérer la transition écologique et lutter contre l’aggravation des inégalités" indique la présidente de région dans un message relayé par l'équipe de campagne de Mme Véziès.

"J’apporte tout mon soutien à Séverine Véziès et son suppléant Sami Fhima pour le second tour des élections législatives. Séverine Véziès saura défendre ces valeurs essentielles, et sera une députée à l’écoute des habitants de la 1ère circonscription du Doubs" conclut Marie-Guite Dufay.