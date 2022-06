Sans appeler directement à voter pour Laurent Croizier, le candidat Ensemble ! de la majorité présidentielle, Michel Vienet se déclare dans un communiqué être très au clair avec ses valeurs et se cale sur la position de sa famille politique. "J’éprouve le plus grand respect pour les électeurs. Ils doivent être libres de s’exprimer en leur âme et conscience. Ils sont libres de choisir. C’est pourquoi je ne leur donnerai pas de consigne de vote" explique-t-il en poursuivant qu'"aucune voix ne doit se porter sur les extrêmes, donc aucune voix pour Madame Véziès. Les électeurs trancheront dimanche 19 juin."

"J’ai dénoncé et combattu durant ma campagne les propos inadmissibles et outranciers sur nos policiers prononcés par Jean-Luc Mélenchon. Madame Véziès, représentante du parti de Monsieur Mélenchon dans cette circonscription, n’a jamais démenti ces propos. Je réaffirme ici que non, la police ne tue pas et que, contrairement, à Monsieur Mélenchon, jamais je n’agresserai un procureur ou tout autre représentant des institutions de notre République." Michel Vienet

Michel Vienet ne cache pas sa déception après une campagne menée sur le terrain au plus près des habitants depuis plus de six mois. "Le résultat de dimanche dernier n’a pas été à la hauteur de mes attentes" indique le secrétaire départemental des Républicains dans le Doubs.

"Mes convictions restent intactes"

Mais il se félicite que sa famille politique ait finalement plutôt bien résisté. "Je veux rendre hommage à Annie Genevard qui enregistre un excellent résultat, tant mérité, sur ses terres du Haut-Doubs" avec 42 % des voix dans la 5e circonscription du Doubs.