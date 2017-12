Connaissez-vous la Prétox ?

La détox, tout le monde connaît. Après les fêtes, tous les magazines féminins et sites internet donnent leurs conseils, leurs astuces et recettes pour réparer les dégâts des fêtes : trop de chocolats, trop de foie gras, d’alcool, peu de sommeil… Une nouvelle tendance nous vient d’Angleterre : la prétox. C’est en gros la même chose que la détox, mais avant les fêtes. Et pour être rayonnant le soir du réveillon, on prépare son corps dès aujourd’hui avec une cure prétox.

Sur une courte durée (de 1 à 7 jours), on limite tout ce qui peut être nocif pour l’organisme : sucres, graisses saturées, alcool, caféine, plats industriels, les laitages et gluten qui favorisent la rétention d’eau, protéines « lourdes » comme œufs et viandes grasses. Et au contraire, on privilégie les fruits et légumes frais, les céréales complètes, et on s’hydrate en buvant beaucoup d’eau. Un jus de citron a jeun tous les matins dans un peu d’eau chaude est aussi conseillé.

Attention, il n’est pas question de vous priver drastiquement de toute nourriture réconfortante pendant la prétox : votre organisme risquerait, dès les premiers repas de fête, de stocker graisses et sucres pour faire face à votre prochain épisode de jeûne. Sans se priver, il s’agit de modifier son alimentation en limitant sucres, graisses et alcool.

Commencez également, à gommer votre peau, pour retrouver un teint plus lumineux pour les fêtes. Dormez au moins 8 heures par nuit. Suer pour éliminer les toxines, en faisant du sport (yoga, marche, vélo…) ou au hammam ou au sauna.

La prétox est une manière de chouchouter son corps. Mais rien ne vous empêche bien sûr de vous mettre en mode détox après les fêtes. Votre organisme ne s’en sentira que mieux !

Recette de tisane détox maison

Dans une casserole, faites frémir 1 litre d’eau. Ajoutez le jus d’un citron, le zeste d'un citron non traité et un bouquet de thym. Versez dans une théière et ajoutez quelques feuilles de menthe fraîche. Laissez infuser quelques minutes avant de boire cette tisane détox.

L'acidité du citron aide au processus de nettoyage et booste l'élimination des toxines, tandis que la menthe est reconnue pour ses vertus purifiantes et le thym stimule l’immunité.