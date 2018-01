PSA : 120 embauches à Sochaux et Mulhouse, sans compenser les départs

Les usines PSA de Sochaux (Doubs) et Mulhouse (Haut-Rhin) procéderont respectivement à 72 et 50 embauches en CDI

(contrat à durée indéterminée) cette année, a-t-on appris ce mardi 30 janvier 2018 de source syndicale, à l'issue de la réunion mensuelle des comités d'établissements. Ces chiffres sont "insuffisants" et ne permettent pas de compenser les

départs programmés, selon les syndicats.