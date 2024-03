355 millions d’euros de budget au vote du prochain conseil communautaire

Le prochain conseil communautaire de Grand Besançon Métropole prévu jeudi 7 mars 2024 sera consacré au débat d’orientation budgétaire 2024 avant l’adoption du budget primitif prévu pour le 11 avril prochain. À cette occasion, un premier bilan du projet de territoire, renouvelé en 2021, sera effectué et les élus seront invités à débattre du cap de la collectivité via différentes actions menées.

À ce jour et selon le vice-président en charge des finances et structures associées, relations élus municipaux et ressources humaines et maire de Serre-les-Sapins, Gabriel Baulieu, le projet de territoire représente déjà plus de 60% des engagements pris. Souhaitant toutefois accélérer encore sa réalisation, le budget de 2024 a été fixé à plus de 355 millions d’euros soit 9 M€ de hausse par rapport à l’année précédente. "Un geste volontaire de créer cette dynamique pour soutenir toutes les filières que nous avons sur notre territoire" s'est réjoui monsieur Baulieu.

Malgré un contexte international difficile et les recommandations de l’État poussant à l’économie, Grand Besançon a annoncé consacrer pas moins de 111 millions d’euros de son budget à de l’investissement. La présidente Anne Vignot a insisté sur le fait que "plus de 70% des marchés passés par GBM sont attribués à des entreprises régionales".

Parmi les principaux axes de renforcement pour 2024, Anne Vignot et le vice-président de GBM Gabriel Baulieu ont présenté l’avancé de plusieurs projets.

La mobilité

Cette année le plan de mobilité bénéficie d’une augmentation de 2 millions d’euros d’investissement avec au total 17 M€ dédiés au renouvellement et à la déqualification de la voirie, aux ouvrages d’art et à l’éclairage public. Répondant à des "demandes importantes de la part de tous nos habitants", Anne Vignot a précisé que 3 M€ seront dédiés aux itinéraires cyclables contre 800.000€ consacrés lors du précédent mandat. Le renouvellement de cinq nouvelles rames de tramway est évalué à plus de 18 millions et la décarbonation du parc de bus entre 2 et 3 M€ par an.

Maitrise énergétique et développement d’ énergies renouvelables

Financé à hauteur de 28 M€, le plan habitat 2024/2029 a pour "objectifs ambitieux" de produire 900 logements par an et la rénovation de 270 autres chaque année grâce à une majoration de 6 M€ du budget.

Le projet d’extension du réseau de chaleur à l’Ouest de la ville bénéficiera quant à lui de 18 M€ d’investissement.

Concernant les animations et événements au cours de l’année, la présidente a fait part de la volonté de GBM de "faire en sorte que les JO soient une opportunité pour faire connaître notre territoire et la nécessité de développer les sports". Le passage de la flamme (70.000€) sera l’un des événements "dans lequel nous investissons de façon extrêmement importante parce que ça mobilise beaucoup de moyens" a précisé Anne Vignot.

La base d’Osselle poursuit sa rénovation (5 M€), tout comme la rénovation du camping de Chalezeule (800.000€) qui permettra de répondre à "un grand engouement national pour l’hébergement de plein-air". "Nous manquons encore d’hébergements de ce type, il est absolument nécessaire que nous renforcions cette approche de l’offre" a insisté la présidente.

Face au "magnifique succès" de la salle d’escalade Marie Paradis, GBM étudie les possibilités d’extension de celle-ci. "Quand il y a des compétitions, il n’y a pas de gradins pour le public, c’est l’enjeu nouveau" a fait remarqué la présidente.

Parmi les événements habituels, on note la reconduction de Livres dans la Boucle, Grandes Heures Nature et l’organisation en 2024 de Terres de Jim à Mamirolle où quelques 70.000 à 100.000 visiteurs seront attendus.

Les grands projets qui vont connaître de nouvelles avancées

La Grande Bibliothèque

Signe annonciateur du commencement des travaux du projet "d’ampleur considérable" (85M€) de la grande bibliothèque de Saint Jacques, selon Anne Vignot, les travaux de reconstruction de la maternité débuteront à la fin du mois de mai (6 M€).

Le numérique à Planoise

Les travaux du futur bâtiment entièrement dédié au numérique à Planoise devraient débuter avant la fin de l’année. GBM s’engage dans ce projet à hauteur de 3 M€.

Campus Bouloie

Le programme de rénovation du campus de la Bouloie se poursuit avec notamment un projet de "Campus des métiers et qualifications d’excellence en santé" porté par l’école d’ingénieurs de l’ISIFC et présenté par Benoît Vuillemin, vice-président en charge de l'attractivité et le rayonnement, le tourisme, l'enseignement supérieur et la recherche. GBM accompagnera ce nouveau projet à hauteur de 38.000€.

Pas d'augmentation de la fiscalité

Le vice-président, Gabriel Baulieu a rappelé que ce budget s’inscrivait "dans un contexte toujours pas plus sécurisé" mais avec lequel "nous avons essayé de bâtir des orientations ambitieuses et volontaristes". Le vice-président a également dénoncé des objectifs fixés par l’État "quasiment intenables" qui recommandent de limiter les dépenses de fonctionnement "en dessous de l’inflation, soit 0,5 pt". Une situation qui ne fait pas exception puisque "les autres intercommunalités sont dans la même situation" a précisé Gabriel Baulieu.

Point important, la fiscalité sur le territoire ne devrait pas être augmentée selon le maire de Serre-les-Sapins : "nous essayons sur ce territoire de faire plus avec moins que les autres, c’est à souligner".

Dernier point mis en lumière par le vice-président, le problème rencontré actuellement par les collectivités qui ne parviennent plus à s’assurer en raison du doublement des cotisations ou des dénonciations de contrat comme subi par GBM à deux reprises. Le dernier contrat d’assurance permettant à GBM "d’être totalement couvert" a ainsi été passé avec un groupe japonais comme nous l’explique Gabriel Beaulieu dans notre vidéo.