À Besançon, un concert ce jeudi pour les 80 ans de la Libération

Avec une progression de 129% de fréquentation depuis 2020, la Citadelle de Besançon se classe aujourd’hui comme premier site payant le plus visité de Franche-Comté et le deuxième de Bourgogne-Franche-Comté derrière les Hospices de Beaune. Une fréquentation boostée en partie par une programmation revue en profondeur comme l’ont expliqué la maire de Besançon Anne Vignot et le directeur du site Alexandre Arnodo le 5 mai dernier en conférence de presse.