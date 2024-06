À Besançon, A Putia change de concept

Vincenzo Frugolino reste aux commandes de l’enseigne et propose toujours des produits italiens. Il a embraqué avec lui son cousin venu tout droit de Sicile, Vanni, aussi surnommé "il buon cucchiaio" (la bonne cuillère en italien).

Des plats servis en trois versions : poisson, viande et végétarien

A Putia a voulu s’adapter aux clients en proposant des pâtes/risotto avec trois sauces : poisson (fruit de mer), végétarienne (sauce tomate aubergine) ou viande à la boscaiola. Du côté des salades, c’est la même chose. Trois versions sont proposées.

Le tout avec un plat du jour (ce jeudi, c’était linguine à la bolognaise)

Des plats plus sophistiqués le soir

Avec son cousin, Vincenzo a pensé une carte plus sophistiquée pour le service du soir, mais toujours dans la tradition italienne. On retrouvera par exemple du carpaccio de veau avec une crème au thon câpres et anchois ou encore des gambas, des rouleaux d’aubergines avec spaghettis et des tartares de saumon mariné… Côté des desserts, les gourmands seront servis avec le traditionnel tiramisu, un cheese cake ou encore un baba au rhum.

Infos +

A Putia