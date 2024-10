"Alors peut-être ?", un nouveau bar avec restauration rue Bersot à Besançon

La rue Bersot compte un nouveau bar depuis le 8 août 2024. Il s’agit de l'enseigne "Alors peut-être ?", un pari lancé par deux amis Florent Grosjean et son associé Victorien Feuvrier.

À 25 et 26 ans, les deux amis ont voulu lancer leur affaire et ont décidé d’ouvrir un bar avec restauration. N’étant pas du milieu de la restitution ni du service, Florent a suivi une formation hygiène et sécurité.

Des planches à partager et des pinsas

Le 17 rue Bersot a accueilli pendant plusieurs années une épicerie italienne. Afin de faire un petit clin d’œil, Florent indique que des pinsas seront confectionnées (petite pizza, mais avec une pâte focaccia italienne).

Des planches de charcuterie provenant de la ferme Bulloz à Fontain et de fromage provenant de Nancray seront proposées.

"Alors peut-être ?"

Le nom n’a pas été choisi au hasard. S’il fait référence à leur prise de risque en ouvrant ce bar-restaurant, il fait surtout allusion aux commentaires de Patrick Montel lors du relais 4x400 m Femme en 2014.

Infos +

"Alors peut-être ?" Au 17 rue Bersot à Besançon