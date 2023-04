Arc jurassien franco-suisse : quatre territoires sous une grille d’analyse commune

L’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ), en s’appuyant sur les instituts statistiques français (Insee Bourgogne-Franche-Comté) et suisses (services de statistique du canton de Neuchâtel et du canton de Vaud), a réalisé les portraits de quatre territoires de l’Arc jurassien franco-suisse, à travers une même grille d’analyse. Ces portraits s’articulent autour de quatre thématiques : la démographie, l’offre commerciale et touristique, l’emploi et les flux de travailleurs frontaliers.

Au sein de l’Arc jurassien franco-suisse, les quatre territoires de coopération présentent une unité linguistique et une tradition industrielle commune. Ils constituent un espace au caractère montagneux affirmé mais relativement peuplé, dont l’économie est structurée autour du travail frontalier, incontournable pour son développement et son fonctionnement. Ainsi, les implantations industrielles côté suisse bénéficient des actifs venus de France et qui contribuent au dynamisme économique de cet espace. L’économie du versant français est également stimulée par les besoins des habitants aux revenus élevés perçus à l’étranger. Cependant, les spécificités spatiales et les enjeux propres à chaque territoire font apparaître des profils démographiques et économiques différenciés entre les parties française et suisse, mais également entre les territoires.

Nord Franche-Comté - Canton du Jura : une terre d’industrie de part et d’autre de la frontière