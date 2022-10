 Arrêt de travail : des solutions existent pour contribuer à préserver la santé de vos salariés ! 

À travers le témoignage de M. Dubois, chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment, découvrez les pistes d’actions et les ressources à votre disposition.

Racontez-nous quelle était la situation de votre salarié ?

M. Dubois : "Depuis 2 ans, un de mes salariés, Pascal, a un gros problème de santé, au dos. Malheureusement, en septembre 2021, il a dû subir une nouvelle opération à la suite de laquelle le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude au poste de carreleur qu’il occupait depuis 12 ans."

Comment avez-vous réagi ?

M. Dubois : "Dans une petite entreprise familiale comme la nôtre, avec 8 salariés, c’est un vrai choc. Pour lui d’abord et pour moi ensuite, de me dire que je pouvais le perdre. En plus en ce moment, recruter un salarié aussi compétent c’est impossible ! Pascal est un très bon élément, j’ai confiance en lui et il incarne pleinement les valeurs de mon entreprise. Nous voulions tous trouver une solution."

Quelles sont les possibilités d’actions pour un employeur dans cette situation ?

M. Dubois : "Nous avons beaucoup échangé avec le médecin du travail et l’ergonome. Nous avons étudié le poste que je pouvais lui proposer et qui pouvait correspondre à son état de santé. J’avais besoin d’un préventeur sécurité sur nos chantiers de construction, Pascal avait le potentiel pour occuper ce poste, donc je lui ai proposé cette mission. C’est un vrai pari, aujourd’hui gagné."

Comment avez-vous réussi à mettre en place la reconversion de Pascal ?

M. Dubois : "Depuis plusieurs mois, Pascal était accompagné par le Service Social de l’Assurance maladie qui l’a aidé dans ses démarches, pour son dossier RQTH par exemple, et au point de vue psychologique pour se projeter dans l’avenir. On ne le sait pas mais pendant l’arrêt de travail de nombreux dispositifs peuvent être mobilisés. Avec Cap Emploi, le poste de Pascal a pu être aménagé avec un bureau qui se lève et s’adapte en hauteur, par exemple, afin qu’il puisse travailler sans avoir mal au dos, et avec des rotations dans ses tâches sur la journée. Pascal a suivi une formation de préventeur sécurité qui a été financée en partie par notre opérateur de compétences au titre de la transition professionnelle."

Infos +

Un de vos salariés est en arrêt de travail ? Visite de pré-reprise, essai encadré, aménagements du poste, la Carsat et ses partenaires du maintien en emploi vous informent et vous accompagnent.

