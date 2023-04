Au CHU de Besançon, des patients peuvent jouer sur une fresque géante sans sortir de leur chambre...

”Sol vif”, tel est le nom de cette fresque ultra colorée réalisée par deux artistes, Vincent Jacquin (Small Studio) et Guillomit. Quand on arrive sur le parvis du CHU de Besançon, même si l’œuvre est peinte sur le sol, les reflets des couleurs apportent de la gaité visuelle au milieu des bâtiments gris. Le public peut s’amuser en marchant dessus, mais aussi et surtout avec son smartphone. Il suffit de flasher le QR code collé sur le poteau situé devant la fresque et la partie peut commencer… L’objectif principal de cette initiative est d'inviter les patients ayant une chambre avec vue sur la fresque à jouer. Sur chaque fenêtre, un autocollant du QR code permet aux patients de jouer sans bouger de leur chambre.

Simon Nicolas, coordinateur artistique du festival D’autres formes, explique que cette oeuvre ”n’a pas de valeur thérapeutique, mais donne la possibilité aux patients de s‘échapper, ne serait-ce que quelques minutes, de leur quotidien à l’hôpital”.

Une initiative saluée par le directeur du CHU de Besançon, Thierry Gamond-Rius : ”nous sommes demandeurs de choses de ce type pour égayer l’hôpital (…) la culture est très importante, à l’hôpital également, elle permet de soulager la douleur et participe à l’acte de soin”, a-t-il déclaré lors de l’inauguration. Jusqu'à présent, deux oeuvres d'art décoraient l'établissement : une fresque en hommage aux soignants de l'artiste bisontin Nacle peinte sous l'héliport (visible du boulevard Fleming) et une autre fresque créée il y a 10 ans par un atelier transgénérationnel installée derrière l'accueil de l'hôpital.

Pour Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture et en tant qu'infirmière de formation, cette proposition artistique est "un écho à ce que nous aussi on en veut apporter dans l'hôpital et aux patients, c'est un élément très positif."

3 jours, 200 litres de peinture

Après un temps de recherche graphique et de développement numérique, Vincent Jacquin et Guillomit ont réalisé la fresque en seulement trois jours (au lieu de cinq en raison de la météo). Et pour ce faire, les artistes ont eu besoin de 200 litres de peinture, mais pas n’importe laquelle. ”Nous avons fait appel à un fournisseur que nous connaissons bien à Bordeaux qui fabrique de la peinture acrylique à l’eau”, nous confie Vincent Jacquin, ”il était important d’utiliser une peinture à l’eau et écologique, qui n'est pas nocive pour la santé, sur le parvis d’un hôpital”.

Cette fresque aura une durée de vie d’environ 3 ans avant qu’elle ne commence à se détériorer progressivement.

Vincent Jacquin n’en est pas à son premier coup d’essai à Besançon : en septembre 2021, c’est lui qui avait relooké le terrain de basket rue Isenbart, également avec de la peinture acrylique à l’eau. D’autres projets de ce type sont sur le point de voir le jour notamment dans une cour de promenade de la maison d’arrêt de Besançon pour laquelle une douzaine de détenus participeront, ainsi que dans plusieurs établissements scolaires.

Le festival D’autres Formes se déroule dans plusieurs lieux de Besançon jusqu’au 9 avril 2023.

Le programme détaillé :

Mercredi 5 avril en soirée - entrée libre à l’Éphéméride

Soirée dj set - lancement du festival



Du mercredi 5 au dimanche 9 avril - entrée libre sur le parvis du CHU de Besançon

Sol Vif - Guillaumit et Small Studio / création



Du jeudi 6 au dimanche 9 avril en journée au musée des Beaux Arts et d’Archéologie

Nouvelle Chine - Nicolas Chevailler et 3615 Señor / création

Du jeudi 6 au dimanche 9 avril en journée au musée du Temps

Exposition - Æther Laser et L’Espace Multimédia Gantner

Jeudi 6 et vendredi 7 avril en soirée - entrée libre au CROUS devant la salle Jenny D’Héricourt

Instant Architect - Ex Lumina / création



Du vendredi 7 au soir au dimanche 9 avril en journée - entrée libre à La Citadelle

Ataraxie - Maxime Houot - Collectif Coin



Samedi 8 avril en après-midi - entrée libre à la librairie Reservoir Books

36 15 Brazil - 3615 Señor / création



Samedi 8 avril en après midi - entrée libre dans la Grande rue

Dumbphones - 3615 Señor



Samedi 8 avril de 21h à 4h à La Rodia

Concerts - Dombrance + Romane Santarelli + Citron Sucré

+ Hyperactive Leslie + Morgane

Dimanche 9 avril de 14h à 17h - entrée libre sur réservation Le Bastion

Chasse aux oeufs électroniques / création