Baisse du prix du fioul : la Franche-Comté, région la moins chère

Dans un courrier au Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, du 22 décembre 2023, les deux députés du Doubs Eric Alauzet et Laurent Croizier expriment leur ”vive inquiétude" concernant la restructuration du Groupe Casino et ses conséquences sur l’avenir des salariés et ceux de sa filiale Easydis à Besançon.