Bilan du plan État-Région dans l’automobile : le comité de pilotage en Bourgogne-Franche-Comté

Un an après son lancement, le comité de pilotage du plan commun de l’État et de la Région pour la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté s'est donné rendez-vous au sein de l'entreprise SASSI, fabricant de pièces automobiles.

Cette réunion a permis de faire le point sur les trois volets du plan :

Force d’intervention mutations automobile et l'accompagnement de la FIMA auprès des sous-traitants

145 visites d’entreprise ont été réalisées.

12 millions d’euros de projets financés par l’État dans le cadre de "France 2030", faisant de la Bourgogne-Franche-Comté la 2ème région de France après Auvergne-Rhône-Alpes.

12 millions d’euros de projets financés par la Région et des prestations de conseil initiées pour permettre à chaque entreprise d’avoir une stratégie.

Dispositif rebond industriel lancé sur quatre territoires de la Bourgogne - Franche - Comté

Plus de 10 millions d’euros de projets accompagnés par l’État.

Recrutement en cours de 4 chargés de mission de la Région et déploiement à venir d’ingénierie complémentaire.

Les efforts en matière d’emploi et de formation en faveur de la filière automobile

Travail avec les délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Poursuite de l’accord-cadre État-Région Automobile pour la formation des salariés avec l’OPCO2i.

10 millions d’euros engagés pour la formation des demandeurs d’emploi pour la Région.

Info +

Confrontée à des défis majeurs liés au Covid, à la hausse des prix de l’énergie... phénomènes accentués par la guerre en Ukraine, la filière automobile sera profondément transformée dans les prochaines années : transition vers le véhicule électrique, digitalisation, changement des habitudes de consommation etc. Au vue du contexte actuel, l’État et le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont décidé de lancer, le 9 mars 2022, le plan automobile Etat-Région pour aider les entreprises, les salariés et les territoires à affronter les défis majeurs qu’ils auront à relever. Cette mobilisation de l’État et de la Région repose à la fois sur le plan national pour l’automobile de l’État, et sur la feuille de route automobile de la Région adoptée le 26 janvier 2022.